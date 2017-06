Un tournoi international de taekwondo aura lieu à Gouba

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Un tournoi international de taekwondo se tiendra les 22 et 23 juillet à Gouba avec le soutien organisationnel du Club de taekwondo «Umid».

Le tournoi de deux jours sera accueilli au Complexe sportif olympique.

Le tournoi se disputera entre les sportives et les sportifs nés en 2008-2009, en 2006-2007, en 2003-2005 et 2000-2002. Ce tournoi international rassemblera des sportifs azerbaïdjanais, russes, géorgiens, iraniens et irakiens.