Le match Azerbaïdjan-Irlande du Nord terminé

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Le Stade Tofig Behramov, à Bakou, a accueilli le 10 juin le match Azerbaïdjan-Irlande du Nord dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018.

Le match de football a été arbitré par l’Espagnol Javier Estrada, assisté par ses compatriotes Miguel Martinez et Teodoro Sobrino.

Le match Azerbaïdjan-Irlande du Nord qui se tiendra aujourd’hui Tous les billets seraient vendus jusqu’au commencement du match.

Le score du match a été ouvert pendant les dernières minutes. L’équipe d’Irlande du Nord a marqué un but dans le temps supplémentaire et a remporté le match.

Pour rappel, l’équipe d’Allemagne se positionne à la première place dans le groupe C. L’Azerbaïdjan se classe à la quatrième place avec 7 points. L’Irlande du Nord est à la deuxième place, la République tchèque à la troisième place et la Norvège se classe à la cinquième place avec respectivement 13, 8 et 3 points. La République de Saint-Marin se positionne à la dernière place avec 0 point.