La situation des réfugiés azerbaïdjanais fera l’objet  de discussions au Sénat français

Paris, 12 juin, AZERTAC

Une conférence intitulée «Les conséquences des conflits oubliés en Europe et en France : la situation de ceux qui sont devenus depuis longtemps réfugiés et personnes déplacées internes et les perspectives : exemple de l’Azerbaïdjan» aura lieu le 21 juin au Sénat de la République française.

La conférence sera organisée conjointement par l’Office de France du Cercle européen d’Azerbaïdjan, l’Institut Robert Schuman pour l’Europe, et l’Association régionale Paris-Ile-de France de l’Institut des hautes études de défense nationale, à l’initiative d’André Reichardt, président du groupe d’amitié France-Caucase au Sénat français.

La situation des réfugiés et des personnes déplacées internes azerbaïdjanais fera l’objet de discussions lors de la conférence.

Chahla Aghalarova

Envoyée spéciale de l’AZERTAC

Paris