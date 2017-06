Grand-Prix d’or de Tbilissi : l’Azerbaïdjan empoche 4 médailles

Bakou, 12 juin, AZERTAC

L’équipe d’Azerbaïdjan de lutte libre a décroché 4 médailles dont 2 en or, 1 en argent et 1 en bronze au Grand-Prix d’or dédié aux mémoires de Vakhtang Balavadze et Givi Kartozia à Tbilissi.

Gabil Aliyevv (61 kg) et Alexandre Gostiyev (86 kg) sont montés sur la plus haute marche du podium.

Mirdjalal Hassanzadé a remporté l’argent de la catégorie des 57 kg.

Quant à Djochgoun Azimov (65 kg), il est parvenu à terminer sur le podium.