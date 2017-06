Le Premier ministre japonais offre un iftar aux diplomates  des pays musulmans

Tokyo, 12 mai, AZERTAC

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a offert, dans sa résidence, un iftar en l’honneur des ambassadeurs des pays musulman accrédités au Japon.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan dans ce pays Gursel Ismayilzadé a figuré parmi les invités.

Le diplomate azerbaïdjanais a tout d’abord remercié le Premier ministre japonais d’avoir organisé un repas d’iftar. Il a dit que des événements réputés et des visites réciproques étaient prévus en 2017 à l’occasion du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Japon. L’ambassadeur a parlé des relations, des perspectives de la coopération économique, y compris celui de l’énergie et du secteur non pétrolier entre les deux pays.

Des plats traditionnels des pays participants, y compris l’Azerbaïdjan, ont été présentés.

Vugar Aghayev

Envoyé spécial de l’AZERTAC

Tokyo