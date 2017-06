Concetta Fierravanti-Wells : L’Australie soutient la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov a rencontré Mme Concetta Fierravanti-Wells, ministre australienne du développement international et du Pacifique, en visite à Bakou.

Pendant la rencontre, ils se sont félicités du développement des relations bilatérales et de la croissance du nombre de visites entre les deux pays ces dernières années.

Les ministres ont fait savoir que l’an 2017 était marqué par le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques des deux pays. İls ont par ailleurs insisté sur l’importance du renforcement du cadre juridique et contractuel pour développer encore plus les liens bilatéraux et l’élargissement des relations économiques.

Concetta Fierravanti-Wells a exprimé son plaisir d’avoir été le premier ministre australien ayant visité l’Azerbaïdjan et a porté à l’attention que le déplacement d’une délégation d’hommes d’affaires australienne en Azerbaïdjan était attendu pour l’octobre prochain.

Quant aux négociations concernant le conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh, E. Mammadyarov a dit que ce conflit ne devait être résolu que conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, sur la base de l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan reconnues au niveau international.

La ministre australienne a déclaré que son pays soutenait la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Puis, les parties ont indiqué l’importance de la diplomatie parlementaire dans les relations bilatérales et ont exprimé leur satisfaction de l’activité du groupe d’amitié interparlementaire Australie-Azerbaïdjan dans ce sens.

Enfin, les ministres ont échangé sur le développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Australie dans les domaines de la construction navale, l’agriculture, le tourisme et le déminage des territoires.