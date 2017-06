L’Estonie déploiera des efforts pour le règlement  du conflit du Haut-Karabagh

Bakou, 12 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov s’est entretenu lundi 12 juin avec son homologue estonien Sven Mikser. Les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe à l’issue de leur entretien.

Elmar Mammadyarov a dit que lors de l’entretien ils avaient procédé à un échange de vues sur les relations entre les deux pays, ainsi que la coopération Azerbaïdjan-Union européenne. Il a déclaré avoir informé une fois de plus son homologue estonien sur le conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh. Le ministre a indiqué le dialogue intensif entre les deux pays s’était lancé depuis l’avril dernier. «Les entreprises estoniennes opèrent avec succès en Azerbaïdjan. Ce genre de rencontre revêt une importance pour développer encore les relations entre les deux pays.

Sven Mikser a mis en valeur l’importance des questions discutées lors de la réunion de la commission intergouvernementale Azerbaïdjan-Estonie. Il a fait savoir qu’il existait un large potentiel pour le développement des liens entre les deux pays dans différents domaines. Le ministre a noté l’Estonie reprendrait bientôt la présidence au Conseil de l’Europe, soulignant que Tallinn développerait encore plus ses relations avec l’Azerbaïdjan, surtout elle déploierait des efforts pour le règlement pacifique du conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh. Le ministre estonien a indiqué qu’il était prévu d’organiser des événements dans les domaines des transports, des technologies de l’information et de la communication, des affaires, etc.