Il existe un large potentiel pour le développement des relations azerbaïdjano-estoniennes

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Il existe une coopération réussie entre l’Azerbaïdjan et l’Estonie en matière de technologies de l’information et de la communication et de gouvernement électronique. Plus de 10 entreprises estoniennes opèrent dans les domaines du bâtiment, du commerce et des services.

Cette idée a été énoncée ce lundi lors de l’entretien du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, avec son homologue estonien Sven Mikser.

Les parties se sont félicitées du niveau actuel des relations entre les deux pays, ont souligné que la continuité du dialogue politique, l’organisation régulière des visites réciproques et des rencontres de haut niveau revêtaient entre les parties une importance considérable.

Les ministres ont évoqué que l’année 2017 marquait le 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, qu’ils avaient eu un échange de correspondance à cet égard. Les parties ont apprécié la dynamique positive dans la coopération bilatérale au cours des dernières années, mettant en valeur la nécessité d’élargir la base juridico-contractuelle pour développer encore davantage les liens.

Lors de l’entretien, il a également été noté qu’il existait aussi de larges opportunités pour la coopération dans le domaine des transports entre les deux pays. L’accent a été mis sur l’importance d’utiliser efficacement le grand potentiel existant pour la coopération en matière éducative et touristique.

Elmar Mammadyarov a informé son homologue sur la situation actuelle du processus de règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh. Il a exprimé ses remerciements à la partie estonienne de soutenir la position équitable de l’Azerbaïdjan.

Les ministres ont également procédé à un large échange de vues sur les relations entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan, le projet de Partenariat oriental, y compris le prochain sommet des pays du Partenariat oriental, l’accord de partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne.

Les ministres des affaires étrangères ont tenu une conférence de presse conjointe à l’issue de l’entretien.