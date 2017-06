L’Azerbaïdjan attache de l’importance à la coopération mutuellement bénéfique avec l’Estonie

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Le 12 juin, le Premier ministre azerbaïdjanais Artour Rassizadé a rencontré le ministre estonien des Affaires étrangères Sven Mikser, en visite à Bakou.

Ayant salué les relations azerbaïdjano-estoniennes, le Premier ministre Artour Rassizadé a souligné que l’Azerbaïdjan, en plein croissance, participait activement dans l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe et attachait de l’importance à la coopération mutuellement bénéfique avec l’Estonie, membre de la famille européenne. A cet égard, il y a une volonté politique et un cadre juridique nécessaire pour le développement davantage de bonnes relations d’amitié entre les deux pays et l’élargissement de liens culturels.

Le travail des représentants des secteurs public et privé sur les projets conjoints dans différents secteurs de l’économie, y compris celui non pétrolier, les sphères de l’agriculture, des transports, des technologies de l’information, du commerce, du tourisme et humanitaire, ainsi que l’élargissement de la coopération commune au sein de l’Union européenne sont conformes aux intérêts des deux pays. Il est nécessaire d’utiliser plus efficacement le potentiel existant au moment où il y a de bonnes opportunités pour l’approfondissement de la coopération mutuellement bénéfique, ont-ils souligné.

Revenant sur le conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh, le Premier ministre Rassizadé a abordé les efforts déployés par les dirigeants de la République pour le régler ce conflit, le principe de deux poids, deux mesures que certains pays montrent dans cette question et a réitéré que ce problème ne pourrait être résolue que dans le cadre des normes du droit international et sur la base des principes d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières de l’Azerbaïdjan.

Enfin, ils ont échangé sur d’autres questions d’intérêt mutuel.