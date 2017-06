La Banque de commerce et de développement de la mer Noire a alloué 364 millions d’euros pour le secteur privé en Azerbaïdjan

Bakou, 13 juin, AZERTAC

La Banque de commerce et de développement de la mer Noire a alloué 364 millions d’euros de crédits pour 34 projets dans le secteur privé en Azerbaïdjan. Cela constitue 8,4% du portefeuille des opérations de la Banque. L’Azerbaïdjan a une part de 5% dans le capital social. C’est ce qu’a déclaré Samir Charifov, ministre des Finances, directeur de la Banque de commerce et de développement de la mer Noire pour l’Azerbaïdjan, lors d’une présentation pour les milieux d’affaires et bancaires de l’Azerbaïdjan.