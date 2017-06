Le MAE : Le projet d’organiser une conférence de la jeunesse dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan est une provocation politique

Bakou, 13 juin, AZERTAC

L’organisation d’une conférence internationale de la jeunesse dans les territoires azerbaïdjanais occupés par l’Arménie est prévue les 14-17 septembre prochain. La conférence qui sera organisée par le Ministère des Sports et de la Jeunesse de l’Arménie viserait à discuter, en présence des spécialistes, du problème et des perspectives de la reconnaissance du soi-disant régime. Bien que les participants majeurs de ce genre d’événement soient d’habitude des citoyens de l’Arménie et quelques personnes d’origine arménienne, le vrai objectif de l’Arménie est une provocation politique, promouvoir le soi-disant régime et instrumentaliser politiquement les personnalités invitées. C’est ce qu’a indiqué Hikmet Hadjiyev, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, dans sa déclaration aux médias.

«Nous appelons les citoyens des pays étrangers invitées à la conférence à ne pas se laisser emporter par ce mensonge de l’Arménie et à ne pas être instrumentalisés par Erevan, à se retenir des visites illégales accompagnées de violation de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et des lois de la République d’Azerbaïdjan. De plus, il faut porter à l’attention que les voyages illégaux dans les territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan introduisent une responsabilité juridique. Les pays dont les citoyens sont invités à ladite conférence sont appelés à prendre des mesures efficaces en vue de prévenir la participation illégale de leurs citoyens à cet événement. En coordination avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, les organisations internationales de la jeunesse seront informées aussi sur cette nouvelle provocation de l’Arménie», a marqué Hikmet Hadjiyev.