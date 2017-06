Pakistan : une nouvelle action caritative réalisée par la Fondation Heydar Aliyev

Bakou, 13 juin, AZERTAC

A l’occasion du mois de Ramadan, des cadeaux ont été offerts par la Fondation Heydar Aliyev dans un certain nombre de villages de la région d’Abbottabad du Pakistan.

Cette action a couvert plus de quatre cents familles démunies de la région, a-t-on appris auprès de la Fondation Heydar Aliyev.

Morteza Javid Abbassi, vice-président de l’Assemblée nationale du Pakistan, un certain nombre de députés de l’Assemblée, des intellectuels, des personnalités publiques ont été présents à cette action caritative lors de laquelle l’ambassadeur d’Azerbaïdjan dans ce pays Ali Alizadé a prononcé un discours. Il a indiqué les peules azerbaïdjanais et pakistanais étaient rapprochés par la croyance religieuse et les valeurs communes, que les deux peuples partageaient leur joie et leur chagrin. L’ambassadeur a dit que les relations entre l’Azerbaïdjan et le Pakistan se développaient dans tous les domaines ainsi qu’en matière socio-humanitaire, mettant en valeur le rôle de la Fondation Heydar Aliyev dans le développement de ces liens et marquant qu’un certain nombre de projets humanitaires et sociaux avaient été réalisés par la Fondation au Pakistan.

Ali Alizadé a évoqué que les activités de la Fondation Heydar Aliyev au Pakistan avait été lancée en 2005 par la construction d’une école des jeunes filles, marquant que des projets avaient été effectués à l’initiative de Mme Mehriban Aliyeva, présidente de la Fondation, dans les différentes provinces du Pakistan pendant les 12 ans écoulés. L’ambassadeur a dit que ces projets contribuaient à renforcer les liens, l’amitié et la solidarité entre les peuples des deux pays. Il a ajouté la distribution des cadeaux par la Fondation Heydar Aliyev à l’occasion du mois de Ramadan servait elle aussi à cette fin.

Ali Alizadé a présenté au nom de Mehriban Aliyeva, première dame d’Azerbaïdjan, présidente de la Fondation Heydar Aliyev, à la population de la région d’Abbottabad à l’occasion du Ramadan, a remercié le vice-président de l’Assemblée nationale pakistanaise Morteza Javid Abbassi et les autres participants pour leur participation à la cérémonie de remise des cadeaux.

Morteza Javid Abbassi s’est félicité du développement des liens entre le Pakistan et l’Azerbaïdjan, deux pays frères, indiquant que ce genre de projet servait à encourager les relations entre les deux peuples.

Le vice-président de l’Assemblée nationale pakistanaise a exprimé sa gratitude à Mehriban Aliyeva pour les projets socio-humanitaires réalisés au Pakistan.