Le président Ilham Aliyev s’est rendu au village de Djodjoug Merdjanly

Djodjoug Merdjanly, 14 juin, AZERTAC

La restauration du village de Djodjoug Merdjanly de la région de Djabraïl, le début du grand retour, s’est déjà achevée.

Le président de la République Ilham Aliyev s’est rendu, ce mercredi 14 juin, dans le village reconstruit de Djodjoug Merdjanly où il a pris connaissance des travaux effectués et rencontré les habitants locaux.

x x x

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a entamé sa visite dans le village de Djodjoug Merdjanly par l’ouverture de la route rurale nouvellement construite. Le chef de l’Etat a été informé sur les caractéristiques techniques de la route.

x x x

Ensuite, le président Ilham Aliyev a rendu visite à la famille d’Ogtay Haziyev, un habitant du village de Djodjoug Merdjanly. Composée de 9 membres, cette famille habite depuis l’avril 1994 dans ce village, bien que ce soit dangereux, et fait preuve d’un grand patriotisme en servant d’exemple à toutes les personnes déplacées internes. Dans la première phase des travaux, 50 maisons dont 20 deux pièces, 25 trois pièces et 5 quatre pièces, et une infrastructure appropriée avaient été construites dans le village.

Le président Ilham Aliyev s’est entretenu avec les membres de la famille Haziyev.

x x x

Puis, le président de la République a visité l’école nouvellement construite pouvant accueillir 96 élèves. Ali Hassanov, vice-Premier ministre et président du Comité en charge des réfugiés et des personnes déplacées internes, et Kamal Hassanov, chef du Pouvoir exécutif de la région de Djabraïl, ont informé le chef de l’Etat sur les travaux effectués dans le village par le Fonds pour le développement social des personnes déplacées internes.

Pendant la visite de l’école, le président Ilham Aliyev a rencontré un groupe de cadets des écoles militaires.

x x x

Le président de la République a également visité, dans le village de Djodjoug Merdjanly, la nouvelle mosquée ressemblant à celle de Choucha. La construction de cette mosquée constitue également une contribution précieuse à la proclamation de l’année 2017 Année de solidarité islamique en Azerbaïdjan. Le chef de l’Etat a été informé sur la mosquée.

Après avoir parcouru la mosquée, le président Ilham Aliyev a fait une promenade à travers le village.