Message de félicitations de Mme Marie-Louise Coleiro Preca, Présidente de Malte

Votre Excellence,

A l’occasion de la fête nationale de votre pays, j’adresse au nom du peuple maltais et en mon nom personnel mes salutations cordiales et mes chaleureuses félicitations à Votre excellence ainsi qu’au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais.

Je saisi cette heureuse opportunité pour former les vœux de santé et de bonheur pour Votre Excellence, ainsi que de développement durable pour votre peuple. Je suis convaincu que les excellentes relations entre nos deux pays se développeront encore davantage.

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma très haute considération.

Marie-Louise Coleiro Preca

Présidente de Malte