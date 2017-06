Message de félicitations de M. Fayez Al-Sarraj, Chef du Gouvernement d’Union nationale de Libye

Monsieur le Président,

A l’occasion de la fête nationale de l’Azerbaïdjan, j’ai le grand plaisir d’adresser au nom du gouvernement et du peuple de Gouvernement d’Union nationale de Libye mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à vous-même ainsi qu’au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais.

Je saisis cette bonne occasion pour vous souhaiter une bonne santé et le bonheur, ainsi que le progrès et le bien-être à votre peuple. Aussi, je me déclare disposé à œuvrer avec vous pour le développement des relations d’amitié et de coopération entre nos pays en faveur des intérêts réciproques de nos peuples.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Fayez Al-Sarraj,

Chef du Gouvernement d’Union nationale de Libye