Le président Ilham Aliyev a rendu visite à la famille d’Ogtay Haziyev à Djodjoug Merdjanly

Djodjoug Merdjanly, 14 juin, AZERTAC

Le 14 juin, en marge de son déplacement dans le village de Djodjoug Merdjanly de la région de Djabraïl pour prendre connaissance des travaux effectués, le président de la République Ilham Aliyev a rendu visite à la famille d’Ogtay Haziyev, un habitant du même village. Composée de 9 membres, cette famille habite depuis l’avril 1994 dans ce village, bien que ce soit dangereux, et fait preuve d’un grand patriotisme en servant d’exemple à toutes les personnes déplacées internes. Dans la première phase des travaux de restauration, 50 maisons dont 20 deux pièces, 25 trois pièces et 5 quatre pièces, et une infrastructure appropriée avaient été construites dans le village.

Le président Ilham Aliyev s’est entretenu avec les membres de la famille Haziyev.

La visite du président azerbaïdjanais chez la famille Haziyev a été marquée par la lecture d’une ordonnance présidentielle portant attribution de l’Ordre du travail de premier degré à Ogtay Haziyev.

Puis, le chef de l’Etat a remis l’Ordre du travail à Ogtay Haziyev qui a son tour exprimé, au nom de sa famille, sa gratitude au président Ilham Aliyev pour son attention.