Une contribution précieuse aux écoliers de Djodjoug Merdjanly

Djodjoug Merdjanly, 14 juin, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a visité l’école nouvellement construite pouvant accueillir 96 élèves.

Le président azerbaïdjanais a rencontré le ministre de la Défense Zakir Hassanov, le chef d’état-major des armées Nedjmeddin Sadigov et le commandant du deuxième corps d’armée Mayis Barkhoudarov.

Ensuite, Ali Hassanov, vice-Premier ministre et président du Comité en charge des réfugiés et des personnes déplacées internes, et Kamal Hassanov, chef du Pouvoir exécutif de la région de Djabraïl, ont informé le chef de l’Etat sur les travaux effectués dans le village par le Fonds pour le développement social des personnes déplacées internes.

Pendant la visite de l’école, le président Ilham Aliyev a également rencontré un groupe de cadets des écoles militaires.