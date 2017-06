Visite de la mosquée nouvellement construite à Djodjoug Merdjanly

Djodjoug Merdjanly, 14 juin, AZERTAC

Conformément aux instructions du président de la République Ilham Aliyev, dans le village de Djodjoug Merdjanly on a construit une mosquée ressemblant à celle de Coucha. La construction de ce lieu saint constitue un message à l’Arménie, pays envahisseur, et à la communauté internationale. Cela prouve une fois de plus que l’Azerbaïdjan fait partie du monde islamique, qu’il est fidèle à son passé historique. Cela signifie à la fois qu’un beau jour viendra où la Mosquée de Choucha sera elle aussi restaurée. La construction de cette mosquée constitue également une contribution précieuse à la proclamation de l’année 2017 Année de solidarité islamique en Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a parcouru la mosquée où un joli exemplaire du Saint Coran lui a été offert.

Le président de la République a été informé sur les travaux réalisés dans la mosquée et à son entourage.