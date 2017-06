Martin Chungong : L’Union interparlementaire est intéressée par la coopération avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Martin Chungong, Secrétaire général de l'Union interparlementaire (UIP), est arrivé vendredi 16 juin à l’Allée d’Honneur où il a rendu hommage à la mémoire du leader national du peuple azerbaïdjanais Heydar Aliyev, déposant une gerbe et des fleurs devant sa tombe.

La mémoire de Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivé à l’Allée des Martyrs, il a honoré la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant des fleurs sur leurs tombes.

Martin Chungong a ensuite contemplé la vue de la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou.

Puis, il a accordé une interview aux journalistes. «C’est pour la première fois que je suis en Azerbaïdjan. L’objectif est de développer les relations entre l’Union interparlementaire et ses membres. Nous avons discuté d’un certain nombre de questions lors des entretiens que j’ai tenus lors de ma visite. Nous avons mené un échange de vues sur la mise en œuvre des Objectifs du développement durable. Dans le même temps, on a échangé sur les moyens de lutter contre le terrorisme», a-t-il fait savoir.

Martin Chungong a ajouté que l’UIP était intéressée par la coopération avec l’Azerbaïdjan.