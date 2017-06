Message de félicitations de S.E. Hassan Rohani, Président de la République islamique d’Iran

Votre Excellence,

La lettre de félicitations que vous avez adressée à l’occasion du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République islamique d’Iran et la République d’Azerbaïdjan m’a été transmise et reçue avec plaisir.

Moi aussi, je présente mes sincères félicitations à Votre Excellence à l’occasion du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays.

La République islamique et la République d’Azerbaïdjan, deux pays amis et frères, ont effectué pendant les 25 ans écoulés de grandes démarches en faveur de nos intérêts communs et pour l’élargissement de nos relations sur la base du respect mutuel. Je me déclare convaincu que compte tenu des intérêts communs de nos peuples, les relations de bon voisinage entre nos pays s’approfondiront encore grâce à nos efforts croissants pour assurer nos intérêts aux niveaux bilatéral, régional et international.

Je saisis cette heureuse opportunité pour demander au Très-Haut la santé et les succès pour Votre Excellence, ainsi que le bien-être et la gloire pour le gouvernement et le peuple de la République d’Azerbaïdjan.

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma haute considération.

Hassan Rohani,

Président de la République islamique d’Iran