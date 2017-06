Maria Angela Holguin : J’ai admiré la splendeur, la beauté du Palais des Khans

Chéki, 17 juin, AZERTAC

Comme si je me trouve au paradis. Votre pays a une très belle nature. Je visite Chéki depuis hier. J’ai admiré la splendeur et la beauté du Palais des Khans. C’est un monument très attirant et sans précédent. J’ai beaucoup aimé les hautes montagnes qui entourent le palais, la végétation, les hauts arbres dans sa cour. Je me sens heureuse d’avoir visité cette belle région. C’est ce qu’a indiqué Mme Maria Angela Holguin, ministre colombienne des Affaires étrangères, dans une interview accordée aux journalistes lors de sa visite à Chéki.

Exprimant son grand plaisir de sa visité, la ministre colombienne s’est dite profondément impressionnée par l’hospitalité, la sensibilité, la grande culture et la politesse du peuple azerbaïdjanais.