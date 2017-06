L’armée azerbaïdjanaise a lancé des exercices de grande envergure

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Lundi 19 juin, l’armée azerbaïdjanaise a entamé des exercices tactiques de grande envergure en vue d’examiner la préparation au combat des troupes, l’organisation de la gestion des forces et des matériels militaires, ainsi que leurs activités réciproques.

Les exercices impliquent environ 23 000 soldats, près de 120 chars et véhicules blindés, 180 systèmes de missile et d’artillerie de différents calibres, près de 30 appareils aériens, ainsi que de nouveaux dispositifs de renseignements électroniques et des drones.