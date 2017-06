L’intensification des négociations sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh au cœur des discussions

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, Stéphane Visconti, Igor Popov et Richard Hoagland, ainsi que le représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, Andrzej Kasprzyk.

Pendant la rencontre, le ministre azerbaïdjanais a noté que le statu quo concernant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’était plus tenable et était inacceptable. İl a insisté sur la nécessité de le changer par des négociations substantielles.

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a fait savoir que l’Arménie devait retirer ses troupes des territoires occupés de l’Azerbaïdjan afin de parvenir à un avancement dans le règlement du conflit. Ayant attiré l’attention sur les récentes provocations à la ligne de contact, le ministre a fait savoir que l’Arménie menait une politique visant à violer le processus de négociation par des provocations et l’aggravement délibéré de la situation.

İl a également abordé les actes illicites que l’Arménie menait dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan, y compris la réinstallation, le pillage et la destruction des monuments matériels et culturels, l’organisation des vols et les activités économiques illégaux. Le ministre a ajouté que ce genre d’action illégale de l’Arménie dans les territoires occupés était un obstacle sérieux aux pourparlers concernant le règlement du conflit.

İls ont par ailleurs échangé sur l’intensification du processus de négociation dans ce sens.