Saleumxay Kommasith : Le Laos s’intéresse à développer la coopération avec l’Azerbaïdjan dans tous les domaines

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Lundi 19 juin, Ogtay Assadov, président du Milli Medjlis d’Azerbaïdjan, a reçu la délégation conduite par Saleumxay Kommasith, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique populaire lao.

Pendant la rencontre, O. Assadov s’est dit convaincu que cette visite aurait un impact positif sur le développement des relations entre les deux pays. «Les visites mutuelles des hauts fonctionnaires, des consultations régulières sur la coopération revêtent une importance particulière en termes d’approfondissement de nos liens. La signature des documents juridiques entre les deux pays est importante pour le renforcement davantage de nos relations. L’organisation des forums d’affaires et des visites régulières serait au profit du travail commun», a-t-il estimé.

«Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est un pays puissant et se développant rapidement dans la région où il se situe. Les pipelines de pétrole et de gaz, tels que Bakou-Tbilissi-Ceyhan et Bakou-Tbilissi-Erzurum sont une parfaite illustration du rôle important que l’Azerbaïdjan joue dans le domaine du transport des ressources énergétiques. La réalisation des géants projets de gaz, de même que TANAP et TAP montrent que l’Azerbaïdjan se présente comme l’un des importants fournisseurs d’énergie dans le monde entier», a-t-il ajouté.

İl a ensuite exprimé son intention de développer les relations interparlementaires pour l’approfondissement des liens. «Ces dernières années, l’importance de la diplomatie parlementaire a augmenté de façon significative dans l’arène internationale. A cet égard, les visites réciproques de nos députés pourraient apporter de grands avantages aux échanges d’expériences et d’informations. Nous pensons que l’élargissement de notre coopération au sein des organisations internationales est conforme aux intérêts de toutes deux parties», a conclu le président du parlement azerbaïdjanais.

Le ministre laotien Saleumxay Kommasith a de son côté exprimé sa satisfaction des entretiens qu’il avait menés en Azerbaïdjan. Soulignant que c’était sa première visite en Azerbaïdjan en tant que chef de la diplomatie de son pays, Saleumxay Kommasith a exprimé l’intérêt du Laos de développer la coopération avec ce pays du Caucase dans toutes les sphères. «A l’époque soviétique, les deux pays entretenaient des relations étroites dans le domaine éducatif. Ce n’est pas au hasard que les Laotiens qui ont fait leurs études aux établissements d’enseignement supérieur de Bakou sont actuellement représentés au gouvernement. Ils apportent leurs contributions au développement du Laos», s’est-il réjoui.

«On croit que nos relations politiques, économiques, scientifiques, éducatives et culturelles, y compris celles au niveau parlementaire s’élèveront à un niveau qualitativement nouveau», a-t-il conclu.