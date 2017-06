Un accord conclu entre les gouvernements azerbaïdjanais et laotien

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov et son homologue laotien Saleumxay Kommasith se sont entretenus le 19 juin à Bakou.

Le rencontre en tête-à-tête des ministres s’est ensuite élargie aux délégations, a rapporté dans un communiqué le Ministère des Affaires étrangères.

Les ministres ont indiqué l’importance de développer encore davantage la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Laos dans tous les domaines. A cet égard, ils ont insisté sur l’importance des visites mutuelles de haut niveau en termes de promotion et de développement des relations bilatérales. E. Mammadyarov a noté que le déplacement de Saleumxay Kommasith était la première visite officielle entre l’Azerbaïdjan et le Laos et a exprimé sa confiance qu’elle contribuerait au développement des liens bilatéraux dans toutes les sphères.

Les ministres ont aussi abordé la promotion de la création des groupes d’amitié au sein des organismes législatifs des deux pays, marquant le grand rôle de la diplomatie parlementaire dans le développement des relations bilatérales.

Ils ont par ailleurs échangé sur l’identification des axes prometteurs des relations bilatérales et ont fait part de l’existence de larges opportunités pour la coopération dans le domaine économique. Les ministres ont partagé leurs points de vue sur l’établissement des relations directes et l’organisation des forums d’affaires entre les milieux d’affaires des deux pays pour révéler ces opportunités. İls ont également discuté du développement du cadre juridique et contractuel bilatéral.

De plus, ils ont insisté sur la nécessité d’élargir la coopération réussie fondée à l’époque soviétique dans le domaine humanitaire, y compris celui éducatif et de poursuivre l’échange d’étudiants et de chercheurs.

L’importance de développement de la collaboration des deux pays au sein des institutions internationales, y compris l’ONU et le Mouvement des Non-Alignés a également été mise en valeur.

Puis, Elmar Mammadyarov a mis son homologue au courant du conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh et de ses conséquences. Les ministres ont déclaré leur soutien au règlement pacifique et négocié du conflit sur la base des normes et principes du droit international, ainsi que dans le cadre de la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières internationalement reconnues des Etats en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

A l’issue de la réunion, a été signé l’Accord entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao sur l’exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeport diplomatique.