La maire de Washington salue l’activité de la Chambre de commerce Etats-Unis-Azerbaïdjan

Washington, 20 juin, AZERTAC

La Chambre de commerce Etats-Unis-Azerbaïdjan a organisé avec le soutien de plus de 20 femmes d’affaires et des chefs des organisations prestigieuses opérant à Washington une réunion au sujet de «Le rôle des femmes dans la société et le développement économique en Azerbaïdjan et en Géorgie» au Capitole des Etats-Unis. La maire de Washington Muriel Bowser a adressé un message aux organisateurs de cet événement.

Dans son message, la maire de Washington souligne que cette réunion qui coïncide avec le 25e anniversaire de l’indépendance de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie montrait le rôle et la contribution des femmes d’affaires dans la société.

Elle salue l’activité de la Chambre de commerce Etats-Unis-Azerbaïdjan visant à promouvoir les réalisations que les femmes ont obtenues dans notre société et partout dans le monde.

Pendant la réunion, les intervenants ont abordé le rôle des femmes dans le développement socio-économique de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie, les réformes menées et les succès obtenues en matière de protection des droits des femmes et d’égalité des sexes.