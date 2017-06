Sounthone Chanthavong : L’agence de presse laotienne entend coopérer avec l’AZERTAC

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Anar Imanov, ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan en République socialiste du Vietnam, ainsi qu’en République démocratique populaire lao, s’est entretenu avec le directeur général de l’agence de presse laotienne (KPL) Sounthone Chanthavong.

Pendant l’entretien, Anar Imanov a attiré l’attention sur le grand rôle des médias dans l’établissement des relations entre les peuples azerbaïdjanais et laotien, ainsi que dans la promotion de la coopération mutuellement bénéfique des deux pays.

Soulignant que l’ambassade attachait une grande importance à l’établissement des relations diplomatiques avec les organes de presse laotiens, le diplomate a fait savoir que l’agence de presse laotienne pourrait jouer un rôle clé dans ce processus. İl a noté que l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) était intéressée par la coopération avec l’agence de presse laotienne.

L’ambassadeur a évoqué que le Ve Congrès mondial des agences de presse et la XVIe Assemblée générale de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique dont KPL est membre avaient été organisés, du 16 au 18 novembre 2016, à Bakou, par la Fondation Heydar Aliyev et l’AZERTAC. «L’AZERTAC préside actuellement avec succès le Congrès mondial des agences de presse et l’OANA. Je suis convaincu que des relations de coopération seront bientôt tissées entre l’AZERTAC et l’agence de presse laotienne», a-t-il estimé.

Sounthone Chanthavong a pour sa part dit que l’agence de presse laotienne était prête à coopérer avec l’AZERTAC et a porté à l’attention que des mesures concrètes seraient prises dans ce sens. «Nous allons envisager l’envoi d’un collaborateur de la KPL à Bakou afin de discuter des perspectives de la coopération avec l’AZERTAC», a-t-il souligné, avant d’avoir proposé la signature d’un accord de coopération entre les deux agences. Le directeur général a dit qu’un projet d’accord serait élaboré par l’agence de presse laotienne et présenté au côté azerbaïdjanais dans un laps de temps très court.

L’ambassadeur A. Imanov s’est également intéressé aux possibilités de diffusion des informations sur l’Azerbaïdjan par le biais de l’agence de presse laotienne.

Le directeur général Sounthone Chanthavong a dit que la KPL était prête à diffuser des nouvelles sur l’Azerbaïdjan.