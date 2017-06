Le développement des relations Azerbaïdjan-Union africaine revêt une importance particulière

Bakou, 20 juin, AZERTAC

L’ambassadeur Elman Abdoullayev, représentant permanent de la République d’Azerbaïdjan auprès de l’Union africaine, a rencontré Moussa Faki Mahamat, nouvellement élu à la présidence de la Commission de l’Union africaine.

Pendant la rencontre, l’ambassadeur Elman Abdoullayev a félicité M. Mahamat pour son élection au poste de président de cette organisation internationale prestigieuse.

İndiquant l’importance particulière du développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union africaine, le diplomate a fait savoir que la coopération entre l’Azerbaïdjan et les pays de ce continent avait été fondée il y a plusieurs années. İl a noté l’existence d’un fort potentiel pour l’élargissement des liens entre l’Azerbaïdjan et l’Union africaine.

«Notre pays a une riche expérience dans plusieurs domaines. L’Azerbaïdjan est disposé à partager son expérience avec l’Union africaine et les pays de ce continent», a dit E. Abdoullayev, ajoutant que l’Azerbaïdjan contribuait également au développement de l’éducation en Afrique. «Un projet d’importance particulière pour le continent en matière d’éducation des jeunes filles a été réalisé par l’UNESCO avec le soutien de l’Azerbaïdjan», a-t-il précisé.

A son tour, le président de la Commission de l’Union africaine M. Mahamat a qualifié d’exemplaire et louable la diversification de l’économie de l’Azerbaïdjan qui a parcouru un chemin de développement significatif pendant une courte période de temps. İl a noté que l’expérience acquise par l’Azerbaïdjan était importante pour le monde entier, y compris les pays africains.

«Je tiens à saluer les mesures prises par l’Azerbaïdjan pour le développement des relations avec les pays africains. Les projets réalisés en Afrique avec le soutien de l’Azerbaïdjan sont aussi prioritaires pour la Commission», a ajouté M.Mahamat, soulignant que la Commission de l’Union africaine se tenait prête à poursuivre la coopération avec l’Azerbaïdjan, jouer un rôle de plateforme pour le renforcement des relations de ce pays du Caucase avec les Etats du continent.