Un scientifique azerbaïdjanais a participé à une réunion de l’OMS

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Le Réseau d’évaluation des risques chimiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tenu une réunion à Parme, en Italie. Un représentant de l’Université de Médecine d’Azerbaïdjan (UMA) a été présent lors de la réunion.

L’UMA a été représentée par Ismayil Efendiyev, chargé de cours au sein de la chaire des maladies internes II de l’université, à cette réunion qui a rassemblé 77 organisations de 63 pays.

Ismayil Efendiyev a indiqué que la sécurité chimique constituait un des problèmes globaux de la santé mondiale. Compte tenu de l’émergence des milliers de composés chimiques chaque année et des risques potentiels de ces substances pour la santé humaine, l’OMS prête une attention particulière à la sécurité chimique globale. L’objectif majeur du réseau consiste à renforcer le potentiel contre les risques chimiques dans les pays membres de l’OMS, à organiser des programmes scientifiques d’échange, à déterminer la nuisibilité des substances chimiques pour l’organisme humain et à les éliminer, etc.

Il est à noter que l’Université de Médecine d’Azerbaïdjan est depuis 2016 membre du Réseau d’évaluation des risques chimiques de l’OMS. Ce fait témoigne de la réputation croissante de l’université à l’échelle mondiale.