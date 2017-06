Inauguration du nouveau bâtiment de la Cour de l’arrondissement Narimanov

Bakou, 21 juin, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev inaugure mercredi matin le nouveau bâtiment administratif de la Cour de l’arrondissement Narimanov.

Le président de la République a vu les stands représentant les projets des bâtiments et des complexes modernes de cour, élaborés dans le cadre du projet «Les services progressistes de la justice et l’infrastructure judiciaire moderne», financé par le Gouvernement d’Azerbaïdjan en coopération avec la Banque mondiale et réalisé par le Ministère de la Justice.

Le président Ilham Aliyev a coupé le ruban symbolisant l’inauguration du nouveau bâtiment administratif de la Cour de l’arrondissement Narimanov.

Le ministre de la Justice Fikret Mammadov a informé le président de la République sur les conditions établies dans le bâtiment.