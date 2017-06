Le nom d’un bloggeur japonais retiré de la liste des personnes indésirables de l’Azerbaïdjan

Bakou, 21 juin, AZERTAC

Le bloggeur japonais Natsumi Daizen a envoyé une lettre à l’ambassade d’Azerbaïdjan à Tokyo pour demander le retrait de son nom de la liste des personnes étrangères qui se sont rendus illégalement aux territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan.

Dans sa lettre, N. Daizen dit respecter l’intégrité territoriale, la souveraineté et les lois de la République d’Azerbaïdjan reconnues au niveau international et ne visitera plus les territoires occupés de l’Azerbaïdjan sans l’autorisation de son gouvernement.

Ayant exprimé son regret concernant sa visite, N. Daizen a assuré que son déplacement ne visait dans aucun cas la promotion du soi-disant régime établi dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan. İl demande des excuses au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais pour son déplacement aux territoires occupés

La demande de N. Daizen a été examinée et une décision a été prise sur le retrait de son nom de la liste appropriée.