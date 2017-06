Entretien en tête-à-tête des présidents azerbaïdjanais et moldave

Bakou, 22 juin, AZERTAC

A la suite de la cérémonie d’accueil officiel, le président de la République Ilham Aliyev a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue moldave Igor Dodon.

Ayant salué son homologue moldave, le président de la République s’est dit convaincu que la visite officielle du président moldave se passerait bien et qu’ils discuteraient des questions importantes des relations bilatérales. «Il est nécessaire d’insuffler une dynamique importante aux relations bilatérales pour pouvoir effectuer beaucoup de travail. Simplement, les présidents, les ministres, tous doivent œuvrer activement», a déclaré le président Ilham Aliyev.

Le président moldave Igor Dodon s’est félicité de réaliser cette visite en Azerbaïdjan à l’invitation de son homologue azerbaïdjanais. Il a dit que les deux pays entretenaient de très bonnes relations, marquant que le mois de mars dernier avait marqué le 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et la Moldavie. Il a regretté que la commission intergouvernementale n’ait pas tenu de réunion au cours des cinq dernières années. Donc, il a exprimé son espoir que sa rencontre avec le président Ilham Aliyev donnerait une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, parce qu’il y avait un très grand potentiel et on n’en utilisait pas encore entièrement.

Il y a une grande diaspora azerbaïdjanaise en Moldavie. On vit ensemble depuis des centaines d’années, ils se sentent bien en Moldavie. Notre diaspora en Azerbaïdjan est moins nombreuse. Nous nous sommes vus hier, ils sont entre 10 et 15 personnes. J’espère et suis convaincu que de meilleures réalisations nous attendent dans les années à venir.