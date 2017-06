Chirvan: Inauguration d’une usine de fabrication des projectiles explosifs des lance-grenades multiple Launcher

Chirvan, 23 juin, AZERTAC

Ce vendredi 23 juin, dans la ville de Chirvan, a eu lieu l’inauguration d’une usine de production de différents projectiles explosifs des lance-grenades multiple Launcher (MSGL) de 40x46 mm de l’Entreprise «Şerq» du Ministère de l’Industrie de défense.

La cérémonie a été marquée par la présence de M. Ilham Aliyev, président de la République et Commandant suprême des armées.

Le ministre de l’Industrie de défense Yaver Djamalov a informé le chef de l’Etat que la création de l’usine avait pour but de fabriquer les projectiles explosifs des lance-grenades multiple Launcher (MSGL) de 40x46 mm afin de détruire les militaires et combattre les véhicules blindés et non blindés de l’ennemi.

Le chef de l’Etat a inauguré l’usine avant de la parcourir.

İl a été noté que ces armes sont capables de détruire les véhicules blindés et les militaires de l’ennemi à une distance d’environ 400 mètres.

Après avoir parcouru l’usine, le président Ilham Aliyev a rencontré des employés du Ministère de l’industrie de défense et un groupe de militaires du Ministère de la défense.

Le chef de l’Etat a prononcé un discours à la rencontre.

Les ministres de l’Industrie de défense et de la Défense, Yaver Djamalov et Zakir Hassanov sont ensuite intervenus.

Puis, ont été lues les ordonnances présidentielles sur l’attribution des hauts grades et de l’ordre du Mérite pour la Patrie à un groupe de militaires du Ministère de la Défense.

Le Commandant suprême a remis les certificats des grades militaires et l’ordre du Mérite pour la Patrie» aux militaires décorés.