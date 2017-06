Vœux du président de la République aux Azerbaïdjanais à l’occasion de l’Aïd el-Fitr

Bakou, le 23 juin 2017.

Chers compatriotes,

A l'occasion de l'Aïd el-Fitr, je vous présente mes sincères félicitations et vous adresse mes meilleurs vœux et souhaits.

Le mois de Ramadan au cours duquel le Saint Coran a été descendu est un mois sacré qui illumine l’âme et la pensée des gens, les exhorte à la paix, à l’unité et à la pureté morale. Pendant ce mois sacré les musulmans ont l’occasion de s’acquitter de leurs engagements devant Allah et la religion, se réjouissent des bonnes actions, des œuvres de bienfaisance, de la triomphe de la perfection morale et spirituelle sur la passion.

Notre peuple s’est toujours distingué par sa fidélité aux valeurs morales nationales. L’Azerbaïdjan, qui est l’un des centres historico-culturels, célèbre en grande pompe les cérémonies religieuses nationales, y compris l’Aïd el-Fitr, des prières sont faites pour la prospérité et la paix de l’Etat et du peuple azerbaïdjanais, la mémoire des enfants héroïques de la patrie qui ont donné leur vie dans la lutte pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan est honorée. Je partage vos bonnes intentions pendant le mois sacré de Ramadan et j’implore le Très-Haut afin qu’il accepte tous vos prières et vœux.

Cette année, où nous célébrons le Ramadan, est marquée par une série d’événements remarquables dans la vie de notre pays. La proclamation de l’année 2017 Année de solidarité islamique en Azerbaïdjan, l’organisation de la 4ème édition des Jeux de la solidarité islamique à Bakou, en même temps la tenue des événements internationaux réputés comme les forums sur le dialogue inter-civilisationnel dans notre pays sont une contribution précieuse apportée par l’Etat azerbaïdjanais à la paix et à la sécurité dans le monde actuel plein d’inquiétude. Nous poursuivrons notre lutte, nos initiatives de dialogue et de solidarité contre toute menace et tout danger globaux visant l’avenir de l’humanité.

Chers frères et sœurs !

Les cérémonies du Ramadan qui sont célébrées avec grande joie chaque année en Azerbaïdjan deviennent un triomphe d’unité et de solidarité, de relations amicales et fraternelles dans notre société. En ces jours saints, je renouvelle mes félicitations cordiales à chacun d’entre vous, ainsi qu’à l’ensemble de nos compatriotes résidant à l’étranger, je présente mes vœux de bonheur et d’abondance pour vos familles.

Joyeuse fête du Ramadan !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan