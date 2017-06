Grand-Prix d’Azerbaïdjan : la séance de qualifications lancée

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Le coup d’envoi de la séance de qualification du Grand Prix d’Azerbaïdjan a été donné le 24 juin, à 17h00, heure locale.

Dix écuries se disputent la victoire à cette épreuve.

Mercedes est représenté par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, Ferrari par Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen, Williams par Felipe Massa et Lance Stroll, Red Bull Racing par Max Verstappen et Daniel Ricciardo, Force India par Sergio Perez et Esteban Ocon, Renault par Nico Hulkenberg et Jolyon Palmer, Toro Rosso par Daniil Kvyat et Carlos Sainz, Sauber par Marcus Ericsson, Antonio Giovinnazzi et Pascal Wehrlein, McLaren par Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne et Haas par Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

La course du Grand Prix d’Azerbaïdjan aura lieu le dimanche 25 juin.