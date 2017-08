Le président Ilham Aliyev a reçu une délégation du Centre international Nizami Gandjavi VIDEO

Bakou, 21 août, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu lundi 21 août, une délégation du Centre international Nizami Gandjavi, conduite par Ismail Serageldin, co-président du Centre, et composée de Valdis Zatlers, ancien président letton, Rossen Plevneliev et Petar Stoyanov, anciens présidents bulgares, Ivo Josipovic, ancien président croate, Dalia İtzik, ancienne présidente israélienne, Zlatko Lagumdzija, ancien Premier ministre de Bosnie-Herzégovine, et Hikmet Cetin, ancien ministre turc des Affaires étrangères, venus participer au Forum des jeunes leaders mondiaux.

Pendant la rencontre, l’accent a été mis sur la croissance de la réputation internationale et du nombre de partenaires du Centre international Nizami Gandjavi, l’élargissement de ses axes d’activité et un échange de vues a eu lieu sur ses activités futures.

L’importance du Forum des jeunes leaders mondiaux qu’accueille Bakou a été mise en valeur.