Rossen Plevneliev : La réunion des jeunes est très importante pour construire un avenir meilleur

Bakou, 21 août, AZERTAC

Le Forum global de Bakou a atteint ses objectifs. Jusqu’à présent, cinq forums globaux ont été organisés par le Centre international Nizami Gandjavi et le Comité d’Etat en charge de la Diaspora. Lors de ces forums, des leaders politiques, des personnalités culturelles et publiques de différents pays discutent des questions importantes pour l’avenir de notre planète et prennent des décisions nécessaires. Aujourd’hui, Bakou accueille le premier Forum des jeunes leaders mondiaux. C’est ce qu’a souligné Rossen Plevneliev, ancien président bulgare, lors de son interview à l’AZERTAC.

«Forum des jeunes leaders mondiaux est un évènement important en termes de notre vie future. Ce forum rassemble les jeunes provenant de différents pays du monde. Il n'existe pas de meilleur moyen de construire un avenir meilleur et d’aider la vie future de la planète. Nous n'imaginons pas les débats sans jeunes pour arriver au même résultat. A cet égard, la participation des jeunes venus de différents pays à ce forum est très importante. Ils procéderont à des échanges de vues et détermineront les moyens de l’activité future. Des anciens chefs d’Etat et de gouvernement participant au Forum des jeunes leaders mondiaux sont des personnes sages. Leurs débats avec les jeunes sont très importants» a-t-il ajouté.