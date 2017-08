Discussions entre la SOCAR et les géants russes Gazprom et Rosneft

Bakou, 22 août, AZERTAC

Des discussions sur la coopération mutuelle entre la SOCAR et les entreprises russes Gazprom et Rosneft ont eu lieu à Saint-Pétersbourg, lors d’une visite de travail du président de la société nationale azerbaïdjanaise Reuvneg Abdoullayev dans cette ville. Il a tenu des rencontres avec Alexeï Miler, président du Conseil d’administration de Gazprom, et Igor Setchine, directeur général de Rosneft.

Lors des rencontres, les parties ont discuté du développement futur de la coopération mutuelle de la SOCAR avec Gazprom et Rosneft et ont mené des échanges de vues.