Petar Stoyanov: L’Azerbaïdjan est un pays très beau, unique et tolérant

Bakou, 22 août, AZERTAC

J’ai un amour spécial pour l’Azerbaïdjan. C’est un pays très beau, unique et tolérant, a déclaré l’ancien président bulgare Petar Stoyanov, venu participer au Forum des jeunes leaders mondiaux, lors de son interview à l’AZERTAC.

L’ancien président a souligné que les personnes appartenant à des religions différentes cohabitaient en paix en Azerbaïdjan. «L’Azerbaïdjan est un bon endroit pour l’organisation de différents évènements internationaux, y compris ce forum. Chaque fois que j’arrive à Baku, je vois comment votre capitale a changé».

Quant à l’importance du Forum des jeunes leaders mondiaux, P. Stoyanov a dit : «Les jeunes leaders sont notre avenir et c’est pourquoi nous partageons nos expérience, idées et positions avec eux. L’actualité des thèmes abordés, les nouvelles propositions et idées avancées, l’activité des jeunes nous permettent de dire que le forum donnera de bons résultats».