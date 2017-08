Le nouvel ambassadeur italien remet la copie figurée de ses lettres de créance au chef de la diplomatie azerbaïdjanaise

Bakou, 22 août, AZERTAC

Le nouvel ambassadeur d’Italie en Azerbaïdjan, Augusto Massari, a remis la copie figurée de ses lettres de créance au ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammdyarov.

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a félicité Augusto Massari d’avoir été nommé ambassadeur en Azerbaïdjan et lui a souhaité plein succès dans ses futures fonctions.

Le diplomate a souligné qu’il ne ménagerait aucun effort pour développer encore les liens azerbaïdjano-italiens. Il a donné des informations sur la dernière situation des travaux de construction du gazoduc TAP en Italie.

Abordant le développement réussi des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et l’Italie dans divers domaines, les parties se sont félicitées du niveau de la coopération politique, économique et énergétique. Elles ont souligné l’existence des opportunités favorables pour la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, des transports, de l’agriculture, de la pharmacie, de la santé et humanitaire.

Enfin, un échange de vues a eu lieu sur les questions d’intérêt commun.