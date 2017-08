Le mandat diplomatique de l’ambassadeur soudanais en Azerbaïdjan arrive à expiration

Bakou, 23 août, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec Mohamed Elias Mohamed El-Hag, ambassadeur de la République du Soudan en Azerbaïdjan, dont le mandat diplomatique dans le pays arrive à expiration.

Pendant la rencontre, Mohamed Elias Mohamed El-Hag a exprimé ses remerciements pour le soutien lui apporté lors de son mandat diplomatique en Azerbaïdjan et a dit qu’il n’avait ménagé aucun effort pour le développement des relations d’amitié entre les deux pays au cours de cette période.

İls ont noté que l’an 2017 était marqué par le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Soudan.

Le ministre Elmar Mammadyarov a remercié l’ambassadeur d’avoir apporté ses contributions au développement des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et le Soudan, et celles au sein des organisations internationales, en particulier l’ONU, l’Organisation de la coopération islamique et le Mouvement des non-alignés.

Enfin, il lui a souhaité plein succès dans ses futures fonctions.