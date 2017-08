TAP: 47% des tubes du tronçon de Grèce et d’Albanie descendus dans la fouille

Bakou, 23 août, AZERTAC

47% des tubes à utiliser dans la construction du tronçon de Grèce et d’Albanie du gazoduc Transadriatique visant à acheminer le gaz azerbaïdjanais vers l’Europe ont été descendus dans la fouille, selon la page Twitter de TAP. 360 km de tubes ont été enfouis, rapporte la même source.

A noter que jusqu’au début août, quelque 78% des 32 mille tubes à utiliser dans la construction du tronçon de 550 km du gazoduc traversant la Grèce ont été livrés aux ports. Quant à l’Albanie, tous les tubes (13 mille) ont été livrés au port de Durres», a précisé la directrice pour le commerce et les relations internationales de la société TAP AG.

Plus de 507 km de la piste du tronçon d’Albanie et de Grèce (long de 765 kg) ont été aménagés. En plus, 57 % de tubes ont été assemblés par soudage et 43% de tubes ont été descendus dans la fouille, a-t-elle estimé.

Notons également qu’une piste de 375 km sur l’itinéraire du gazoduc TAP a été aménagée, environ 347 km de tubes ont été alignés en bord de piste. 316 km de tubes ont été assemblés par soudage, 229 km de tubes ont été enfouis après avoir été soudés en Grèce.

Jusqu’à présent, 133 km de la piste du gazoduc ont été aménagés, 127 km de tubes ont été alignés en bord de piste. 118 km d’entre eux ont déjà été assemblés par soudage, tandis que 99 km de tubes ont été enfouis,

La construction de deux stations de compression – la première à Kipoi en Grèce et la deuxième à Fier, en Albanie est poursuivi. En plus, une station de mesure est en cours de construction non loin de la région de Bilisht.

Pour rappel, les bases du gazoduc TAP ont été jetées le 17 mai 2016 à Thessalonique, en Grèce. Environ 47% des travaux sur le projet ont été effectués.

Le gazoduc Transadriatique, long d'environ 871 km (547 km en Grèce, 211 km en Albanie, 105 km sous la mer Adriatique, 8 km en Italie), ayant un diamètre de 48 pouces (38 pouces dans la partie souterraine), se joindra au gazoduc transanatolien (TANAP) à Kipoi, village grec situé à la frontière turco-grecque. Le projet TAP prévoit l'acheminement du gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 vers le Sud de l'Italie, ensuite vers l'Europe de l'Ouest, via la Grèce et l'Albanie en passant à travers la mer Adriatique. La capacité initiale du TAP, qui sera mis en service en 2020, sera de 10 milliards de m3 par an et devrait atteindre au plus tard 20 milliards de m3.

Au total, plus de 53 mille tubes seront utilisés dans la construction de ce gazoduc.

Les actionnaires du projet TAP sont : BP (20 %), Southern Gas Corridor CJSC (20 %), Snam (20 %), la Belge Fluxys (19 %), l'Espagnole Enagás (16 %) et la Suisse Axpo (5 %).