Cérémonie de clôture du Forum des jeunes leaders mondiaux

Bakou, 23 août, AZERTAC

Organisé par le Centre international Nizami Gandjavi, avec le soutien du Comité d’Etat en charge de la Diaspora, le Forum des jeunes leaders mondiaux s’est achevé mercredi 23 août.

Étant intervenu à la cérémonie de clôture du forum, Ismail Serageldin, co-président du Centre international Nizami Gandjavi et directeur de la Bibliothèque égyptienne d’Alexandrie, a souligné que le Centre organisait traditionnellement des forums, conférences et d’autres événements internationaux en présence des personnalités politiques et publiques de renommée mondiale, y compris des anciens présidents.

İl a souligné que le Forum des jeunes leaders mondiaux revêtait une importance particulière en vue d’apprendre les idées et les initiatives des futurs leaders, de renforcer la coopération parmi eux et de bénéficier de la riche expérience des personnalités publiques et politiques influentes. Les jeunes leaders venus des quatre coins du monde ont mené des discussions intéressantes, en profitant du dialogue intergénérationnel et de cette belle occasion apportant une contribution significative au développement de la paix et de la coopération internationales.

İ.Serageldin a remercié l’Etat azerbaïdjanais pour l’organisation de façon exceptionnelle du forum et son soutien actif au Centre international Nizami Gandjavi.

Enfin, les participants du forum ont posé pour une photo de famille.