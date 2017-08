Le président Ilham Aliyev a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur italien VIDEO

Bakou, 24 août, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu jeudi 24 août les lettres de créance du nouvel ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République d’Italie Augusto Massari.

L’ambassadeur Augusto Massari a passé en revue la garde d’honneur et a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Puis, le chef de l’Etat s’est entretenu avec le diplomate.

Évoquant le développement réussi des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Italie, le président de la République a noté que les deux pays étaient des partenaires dans de nombreux domaines, y compris ceux politique, économique, énergétique etc. Le chef de l’Etat a souligné que la Déclaration commune sur le partenariat stratégique entre les deux pays adoptée en 2014 à Rome reflétait le niveau des relations bilatérales et l’a qualifié d’indicateur du plus haut niveau de coopération. Cependant, le chef de l’Etat a fait savoir qu’il y avait plusieurs opportunités pour l’élargissement davantage des relations de coopération dans différents domaines.

İndiquant le bon niveau des liens politiques entre les deux pays, le président Ilham Aliyev a souligné que les travaux sur le projet de corridor gazier Sud allaient bon train.

Quant à la nécessité de la diversification de la coopération économique pour garder l’équilibre dans la collaboration, ainsi qu’augmenter le chiffre d’affaires, le chef de l’Etat a insisté sur l’importance d’y parvenir non seulement par l’augmentation de l’approvisionnement en pétrole, mais aussi par le développement des relations commerciales. «Plusieurs entreprises italiennes opèrent dans divers domaines en Azerbaïdjan. İl existe de bonnes opportunités pour accroître le nombre des entreprises investisseuses. Cela contribuerait à son tour à la croissance du volume des produits exportés vers tous les deux sens», a ajouté le chef de l’Etat, avant d’avoir souhaité plein succès au diplomate dans son mandat diplomatique en Azerbaïdjan.

Pour sa part, l’ambassadeur Augusto Massari a indiqué le bon niveau des relations bilatérales entre l’Italie et l’Azerbaïdjan. «Je l’ai senti dès mon arrivée dans votre pays. Ici, il y a plusieurs marques italiennes», a-t-il précisé. L’ambassadeur a ajouté que la stabilité, la tolérance religieuse et le multiculturalisme régnant en Azerbaïdjan créaient une bonne occasion pour la coopération entre les deux pays.

Soulignant que le développement davantage des relations avec l’Azerbaïdjan sur la base de la Déclaration commune sur le partenariat stratégique entre les deux pays adoptée en 2014 à Rome était aussi important pour le gouvernement italien, l’ambassadeur Augusto Massari a assuré qu’il ne ménagerait aucun effort pour le renforcement encore plus de la coopération dans différents domaines.

L’importance du soutien du côté italien aux négociations sur l’accord de partenariat entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne a ensuite été mise en valeur.

Enfin, ils ont indiqué l’existence d’un potentiel élevé pour le développement des relations de coopération entre les deux pays dans les domaines de l’économie, de l’industrie spatiale, des projets d’infrastructure, de l’agriculture, du commerce, de l’éducation, de la culture, de la santé et d’autres.