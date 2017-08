Richard Hoagland évoque une fois de plus les six éléments de la politique des Etats-Unis concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh

Washington, 24 août, AZERTAC

Le coprésident par intérim américain du Groupe de Minsk de l’OSCE, M. Richard Hoagland, a rencontré ce mercredi un groupe de journalistes arméniens et azerbaïdjanais. Le briefing a été organisé par le centre de presse pour les journalistes étrangers du Département d’Etat américain.

L’ambassadeur a présenté aux journalistes les principes de la politique officielle des Etats-Unis sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh, a partagé ses avis sur la situation actuelle autour du conflit et a répondu aux questions. «J’ai occupé temporairement ce poste depuis janvier dernier jusqu’à fin août. Le nouveau coprésident américain permanent sera Andrew Schofer et il prendra ses fonctions lundi 28 août», a-t-il annoncé.

Quant aux principaux principes de la politique des Etats-Unis concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh, l’ambassadeur Hoagland a fait savoir que la Charte des Nations Unies, les documents juridiques internationaux compétents et les principaux principes de l’Acte final d’Helsinki constituaient la base du règlement. Les six autres éléments basés sur les principes de Madrid doivent faire partie de l’accord de paix et être acceptés comme un seul paquet.

Premier : Les parties doivent accorder un statut provisoire au Haut-Karabagh, son statut juridique définitif doit être déterminé par le consentement mutuel des parties à travers l’expression de leur volonté.

Deuxième : Accorder un statut provisoire au territoire dans le cadre des frontières administratives de l’ancienne Province autonome du Haut-Karabagh qui n’est pas actuellement contrôlé par Bakou et assurer la garantie minimale à la sécurité et à l’autodétermination au cours de cette période.

Troisième : Les territoires occupés autour du Haut-Karabagh doivent être mis de nouveau sous contrôle de l’Azerbaïdjan, parce qu’un règlement est impossible en cas du non-respect de la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

Quatrième : Créer un «corridor» reliant le Haut-Karabagh à l’Arménie en passant par Latchine et il doit être assez large pour la circulation, mais ne doit pas comprendre l’ensemble du territoire de Latchine.

Cinquième : Redonner aux réfugiés et aux personnes déplacées le droit de retour à leur ancien foyer.

Sixième : Assurer les garanties internationales de sécurité, y compris les opérations de maintien de paix.

En réponse aux questions des journalistes, R. Hoagland a fait savoir que cette politique des Etats-Unis concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh restait inchangée et ne dépendait guère du changement des coprésidents américains du Groupe de Minsk de l’OSCE ou de la composition des administrations des Etats-Unis.