Chrystia Freeland: Le Canada est prêt à approfondir les relations avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 24 août, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et du Canada, M. Elmar Mammadyarov et Mme Chrystia Freeland, ont procédé à un échange de lettres de félicitations pour les 25 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans sa lettre adressée à son homologue, le ministre Elmar Mammadyarov a fait savoir que les deux peuples bénéficiaient de l’amitié basée sur la compréhension mutuelle, des relations fructueuses et les deux pays se mettaient à l’unisson sur un certain nombre de questions internationales.

«Au cours des années écoulées, un développement significatif a été observé dans le commerce bilatéral et la réalisation des investissements après l’implication du Canada dans les projets énergétiques, d’infrastructure et des télécommunications de l’Azerbaïdjan. L’existence de plusieurs opportunités dans différentes secteurs de l’économie pour le développement de la coopération mutuellement bénéfique encourage l’Azerbaïdjan et le Canada.

Soulignant que la poursuite du statu quo à l’égard du conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh était inacceptable, E. Mammadyarov a salué le soutien du Canada au règlement du conflit sur la base des principes d’inviolabilité de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan.

A son tour, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a exprimé sa satisfaction de célébrer l’anniversaire des relations solides renforcées de manière considérable entre les deux pays au cours des années écoulées.

Mme Freeland a fait savoir que les deux pays avaient jeté une base solide pour assurer les activités conjointes et le développement au cours des 25 prochaines années. Elle s’est dite prête à travailler ensemble avec l’Azerbaïdjan dans ce sens et à approfondir les relations interethniques et commerciales entre les deux pays.