A Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Votre Excellence,

Je vous prie d’agréer mes sincères félicitations à l’occasion du 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays.

Au cours des 20 dernières années, a été acquise une grande expérience sur la coopération efficace entre la République de Serbie et la République d’Azerbaïdjan dans les activités bilatérales et multilatérales. Un dialogue politique important, une coopération interparlementaire active ont été établis, des relations étroites dans les domaines économique, technico-scientifique, humanitaire et d’investissement ont été tissées. Belgrade et Bakou entretiennent également une coopération active au sein de différentes organisations internationales.

Je suis convaincu que nous allons développer encore plus les relations de partenariat stratégique entre nos deux pays, déployons tous nos efforts efficaces conjoints pour obtenir des résultats d’intérêt mutuel. Je suis sûr que c’est compatible avec les intérêts des peuples serbe et azerbaïdjanais amis.

En profitant de cette occasion, je tiens à vous remercier pour votre position de principe concernant le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République de Serbie et de ne pas reconnaître l’indépendance du soi-disant Kosovo proclamée unilatéralement.

Votre Excellence, je vous souhaite plein succès dans vos hautes fonctions, ainsi que la paix et le bien-être au peuple azerbaïdjanais.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Aleksandar Vucic

Président de la République de Serbie