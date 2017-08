L’Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne discutent de l’élargissement de leur relation parlementaire

Islamabad, 25 août, AZERTAC

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Pakistan Ali Alizadé a rencontré les députés du Parlement britannique Yasmin Qureshi, Graham Jones, Faisal Rashid et Mohamed Yassin.

Exprimant sa satisfaction de la visite des députés britannique à l’ambassade d’Azerbaïdjan, Ali Alizadé a abordé les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a fait savoir que les liens parlementaires avaient un rôle particulier dans ce sens, soulignant l’importance de l’activité des groupes interparlementaires d’amitié.

Le diplomate a informé les députés sur les liens azerbaïdjano-pakistanais. «Le Pakistan soutient toujours la position équitable de l’Azerbaïdjan dans le conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh et ne reconnait pas l’Arménie comme un Etat», a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs parlé du conflit du Haut-Karabagh et de la politique d’agression de l’Arménie. Marquant que le règlement des conflits du Haut-Karabagh et du Cachemire contribuerait positivement à la restauration de la paix et de la stabilité dans la région, Ali Alizadé a souligné qu’il était nécessaire que la communauté internationale ait mis la pression à l’Arménie.

Pour leur part, les députés se sont félicités de la coopération bénéfique du Royaume-Uni avec le Pakistan et l’Azerbaïdjan, mettant en valeur l’importance de l’intensification de ces liens, des relations parlementaires et de l’activité des groupes d’amitié.