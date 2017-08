Le Ve Festival des confitures de Gabala s’ouvre aujourd’hui

Gabala, 26 août, AZERTAC

Le Ve Festival international des confitures de Gabala s’ouvrira aujourd’hui.

Des groupes en provenance de 22 pays du monde exposeront leurs produits au festival organisé par le Pouvoir exécutif de la région de Gabala, en partenariat avec le Ministère de la Culture et du Tourisme, le Centre national de l’art culinaire et l’Association azerbaïdjanaise de l’art culinaire. Des confitures artisanales et industrielles d’environ 44 villes et régions azerbaïdjanaises y seront également présentées.

Lors du festival dont la cérémonie d’ouverture se tiendra à midi, sera organisée l’exposition des confitures et des travaux manuels.

La participation de Thomas Adeas Gugler, président de l'Association mondiale des chefs cuisiniers, au festival est aussi attendue.