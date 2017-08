A Son Excellence M. Igor Dodon, Président de la République de Moldavie

Bakou, le 24 août, AZERTAC

Monsieur le Président,

A l’occasion de la fête nationale de la République de Moldavie, j’ai le plaisir de vous adresser à vous ainsi qu’à l’ensemble du peuple moldave mes plus sincères félicitations auxquelles se joint le peuple azerbaïdjanais.

Je suis convaincu que les relations d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et la Moldavie seront désormais développées et élargies conformément aux intérêts de nos peuples.

En ce jour de fête, je tiens à vous souhaiter une bonne santé, plein succès dans vos fonctions, ainsi que la paix et le bien-être au peuple moldave ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan